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    Курьез

    Этих людей стоит держать от кухни подальше: курьезные фото кулинарных антишедевров

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    Этих людей стоит держать от кухни подальше: курьезные фото кулинарных антишедевров

    «Когда хотел приготовить суши, а получился салат с рисом»

    Многие пользователи социальных сетей любят делиться фотографиями красивых и аппетитных блюд, которые приготовили своими руками. Снимки кулинарных провалов, напротив, встретишь нечасто. А ведь если блюдо нельзя съесть, то его нужно хотя бы сфотографировать, чтобы старания начинающего повара не оказались напрасными.

    Сегодня мы как раз исправим эту несправедливость и покажем вам 16 снимков кулинарных антишедевров, чьих создателей можно похвалить за старания, а после отстранить от обязанностей повара до лучших времен. Погнали!

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    на весь екран згорнути
    Когда в кои-то веки решил сварить сгущенку
    Это должен был быть банановый хлеб
    Мясные шарики готовились по рецепту
    Когда хотел приготовить суши, а получился салат с рисом
    Если не обращать внимания на то, что блюдо подгорело, тут можно увидеть курицу с чёрным рисом и квашеной капустой
    Я старался, я провалился
    Я умудрился не справиться даже с варкой яиц
    Курица по рецепту Гордона Рамзи не удалась
    Это должна была быть сладкая картошка с зефиром
    Первая попытка испечь блинчики
    Чернично-лимонный пирог не удался
    Пироги еще в духовке, но они уже не удались
    Этих людей стоит держать от кухни подальше: курьезные фото кулинарных антишедевров
    Этих людей стоит держать от кухни подальше: курьезные фото кулинарных антишедевров
    И на это ушло 6 бананов
    Брауни? Нет, это неудачная попытка младшего брата приготовить лимонные батончики

    «Когда в кои-то веки решил сварить сгущенку», «Это должен был быть банановый хлеб», «Первая попытка испечь блинчики», «Когда хотел приготовить суши, а получился салат с рисом», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

    На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

    «Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

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    Теги: еда шутки курьез
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