Этих людей стоит держать от кухни подальше: курьезные фото кулинарных антишедевров

«Когда хотел приготовить суши, а получился салат с рисом»

Многие пользователи социальных сетей любят делиться фотографиями красивых и аппетитных блюд, которые приготовили своими руками. Снимки кулинарных провалов, напротив, встретишь нечасто. А ведь если блюдо нельзя съесть, то его нужно хотя бы сфотографировать, чтобы старания начинающего повара не оказались напрасными.

Сегодня мы как раз исправим эту несправедливость и покажем вам 16 снимков кулинарных антишедевров, чьих создателей можно похвалить за старания, а после отстранить от обязанностей повара до лучших времен. Погнали!

«Когда в кои-то веки решил сварить сгущенку», «Это должен был быть банановый хлеб», «Первая попытка испечь блинчики», «Когда хотел приготовить суши, а получился салат с рисом», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.