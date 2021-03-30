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    Фанат Marvel посмотрел «Мстителей: Финал» 191 раз и установил рекорд

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    Фанат Marvel посмотрел «Мстителей: Финал» 191 раз и установил рекорд

    В общей сложности американец потратил на просмотр картины 34 571 минуту

    Фанат Marvel и персональный тренер из США Рамиро Аланис сходил в кино на «Мстителей: Финал» 191 раз, тем самым побив рекорд по количеству просмотров одного и того же фильма и попав в Книгу рекордов Гиннесса.

    В общей сложности американец потратил на просмотр картины 34 571 минуту (575 часов или чуть больше 24 дней). Как признался поклонник франшизы, чтобы выделить время на походы в кино, он перестал проводить время с семьей и забросил тренажерный зал (из-за чего, кстати, потерял 7 килограммов мускулов).

    Напомним, «Мстители: Финал» вышли в мировой прокат в апреле 2019 года, став самым кассовым фильмом в истории кинематографа (недавно его рекорд снова побил «Аватар», вышедший в повторный прокат в Китае).

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: кино курьез
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