Парень рисует странные портреты знаменитостей. Выглядит очень плохо, но людям нравится

Хотели бы портретик в таком стиле?

Некоторые художники стараются добиться в своей работе такой реалистичности, что их картины не отличить от фотографий. Так вот, сегодня мы вам расскажем совсем не про такого художника.

Австралиец по имени Кори рисует портреты знаменитостей шариковой ручкой, и получается, прямо скажем, ужасно. Но в этом вся суть! Смотрите сами.

В шапке своего Инстаграм-профиля tw1tterpicasso автор пишет, что кто-то назвал его величайшим художником современности. Его забавные карикатуры находят отклик у публики, иначе вряд ли у него было бы больше 230 тысяч подписчиков.

Ранее «Скотч» показывал наглого финского шпица, который обожает портить общие фото.

Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность. На собачий Instagram-аккаунт подписалось уже более 93,5 тысяч человек. Предлагаем вам оценить лучшие кадры уморительных песелей.