  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли

    • Розсилка
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли

    Одной из победительниц этого года стала американка Барбара Пикок

    Джессика (Милфорд, штат Нью-Гэмпшир): «Иногда жизнь бросает нас в разные стороны. Но самое важное — помнить, что вы находитесь именно там, где должны быть».

    Знаменитое фотоагентство Getty Images ежегодно проводит конкурс на лучшие фото в рамках программы Grants for Editorial Photography 2017 («Гранты в фотожурналистике»). Пять лучших проектов получают гранты в размере 10 000 долларов, а также всяческую помощь и поддержку в реализации своих творческих идей.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли
    Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли

    Одной из победительниц этого года стала американка Барбара Пикок (Barbara Peacock) со своим фотопроектом «Спальни американцев» (American Bedroom). Для фотосерии она снимает людей в их спальнях, сопровождая снимки цитатами хозяев. Проект посвящён особенностям американской жизни.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

     Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве

     

    фотография общество
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ