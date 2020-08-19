Американский фотограф подглядывает за людьми в спальнях и подслушивает их мысли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одной из победительниц этого года стала американка Барбара Пикок

Джессика (Милфорд, штат Нью-Гэмпшир): «Иногда жизнь бросает нас в разные стороны. Но самое важное — помнить, что вы находитесь именно там, где должны быть».

Знаменитое фотоагентство Getty Images ежегодно проводит конкурс на лучшие фото в рамках программы Grants for Editorial Photography 2017 («Гранты в фотожурналистике»). Пять лучших проектов получают гранты в размере 10 000 долларов, а также всяческую помощь и поддержку в реализации своих творческих идей.

Одной из победительниц этого года стала американка Барбара Пикок (Barbara Peacock) со своим фотопроектом «Спальни американцев» (American Bedroom). Для фотосерии она снимает людей в их спальнях, сопровождая снимки цитатами хозяев. Проект посвящён особенностям американской жизни.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.