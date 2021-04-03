Курьезные фото целеустремленных котов, которые готовы на все во имя еды

Если ваш котик ведет себя, как наши сегодняшние пушистые герои, мы можем дать вам один совет — кормите!

Первое правило все котов — кот всегда голоден! Даже если кот только что поел, он все равно может быть очень голоден, особенно если он обнаружил вкусняшку. Все, что требуется от хозяев — вовремя заметить мордашку, сигнализирующую о безумном голоде хищника!

И если ваш котик ведет себя, как наши сегодняшние пушистые герои, мы можем дать вам один совет — кормите! Скорее кормите его!

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.