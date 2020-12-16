Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)

Шерсти некоторых собак хватает на второго питомца

Кроме очевидных и невероятно милых плюсов у собак есть и свои недостатки (хотя как можно так говорить и свои питомцах!). Один из них — огромное количество шерсти, даже если пес и не отличается особой пушистостью. Причем с некоторых собак хозяева умудряются начесать практически еще одного пса!

Чтобы похвастаться волосатостью своих питомцев, люди даже устроили небольшой челлендж #sheddingdogchallenge. Они поделились фотографиями своих собак и того количество шерсти, которые они произвели.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.