  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)

    • Розсилка
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)

    Шерсти некоторых собак хватает на второго питомца

    Кроме очевидных и невероятно милых плюсов у собак есть и свои недостатки (хотя как можно так говорить и свои питомцах!). Один из них — огромное количество шерсти, даже если пес и не отличается особой пушистостью. Причем с некоторых собак хозяева умудряются начесать практически еще одного пса!

    Чтобы похвастаться волосатостью своих питомцев, люди даже устроили небольшой челлендж #sheddingdogchallenge. Они поделились фотографиями своих собак и того количество шерсти, которые они произвели.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)
    Хозяева показали, сколько шерсти можно счесать с их собак (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies