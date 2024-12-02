Окупанти просунулися в чотирьох населених пунктах на фронті – DeepState

Окупанти просунулися біля Нового Комара, Берестового, Погребків та в Кураховому

Вчора, першого грудня, російські війська просунулися в районі чотирьох населених пунктів трьох областей у двох країнах. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти.

За даними ресурсу на Донеччині росіяни просунулися в Кураховому, а також біля Нового Комара на времівському напрямку, в районі Великої Новосілки.

Інформаційний ресурс DeepState повідомляє про просування російських окупантів на фронті інфографіка DeepState

На Харківшині окупанти мали успіх на Куп’янському напрямку біля Берестового.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні про успіхи ворога не повідомляв, однак інформував про бої в районі Нового Комара та в Кураховому. Генштаб каже, що вчора, станом на 22.00 на усіх напрямках росіяни атакували позиції ЗСУ 158 разів.

Нагадаэмо, президент Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін відправить багатьох солдатів із Північної Кореї воювати проти України, використавши їх як «гарматне м’ясо». Президент розповів, що північнокорейських військових вже вбивали на заході Росії, але не назвав точну кількість їхніх втрат.

Раныше повыдомлялося, що Північна Корея, ймовірно, відправила Росії свої потужні реактивні системи залпового вогню М1991, які можуть вражати цілі на відстані до 60 км.