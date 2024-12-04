Україна готує санкції проти Грузії, росіяни обстріляли гелікоптер Бундесверу. Головне за 4 грудня

Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії

Україна готує санкції проти грузинської влади, у Балтійському морі російський корабель обстріляв німецький гелікоптер, спікер Джонсон відмовився ставити на голосування питання додаткової допомоги Україні. «Главком» склав добірку новин 4 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна готує санкції проти грузинської влади

Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Зеленський наголосив, що грузинська влада «штовхає країну на очевидну залежність від Росії».

У Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, сьогодні, 4 грудня, грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Спікер Джонсон відмовився ставити на голосування питання додаткової допомоги Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.

«Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього. Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України», – зазначив він.

За словами Джонсона, обрання Дональда Тампа уже «змінює динаміку» російської війни проти України.

Рада ухвалила закон про компенсації для переселенців за знищене житло

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою «єВідновлення». Законодавча ініціатива №11028 була підтримана 288 голосами народних депутатів.

Документом вносяться зміни до законів України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Російський олігарх Усманов пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування

Російський олігарх Алішер Усманов відмовився від посади президента Міжнародної федерації фехтування (FIE) після перемоги на виборах. Після виборів на першому засіданні новообраного виконавчого комітету FIE Усманов подав у відставку. Очікується, що росіянина замінить у статусі тимчасового президента Еммануель Каціадакіс із Греції.

Раніше представник Усманова у коментарі журналісту Джонатану Крейну підтвердив те, що росіянин добровільно залишив посаду президента Міжнародної федерації фехтування, аби на FIE також не наклали санкції.

У Балтійському морі російський корабель обстріляв німецький гелікоптер

Екіпаж російського корабля в Балтійському морі обстріляв гелікоптер Бундесверу під час розвідувальної місії. Російський корабель застосував проти німецького гелікоптера сигнальні боєприпаси.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про необхідність посилення захисту критичної інфраструктури в регіоні через ризик гібридних атак з боку Російської Федерації. За її словами, у Балтійському морі буде розширено патрулювання, зокрема для моніторингу трубопроводів і кабелів передачі даних.