На Курщині в бою за Україну загинув командир загону «Вільна Грузія»

У вересні 2023 року Бадрі Кварацхелія був нагороджений нагрудним знаком «Золотий хрест»

На Курщині в бою за Україну загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія, який був командиром загону «Вільна Грузія». Про це повідомляє Interpress News із посиланням на МЗС Грузії.

Бадрі Кварацхелія разом із чотирма українськими військовими бився із 300 російськими солдатами у Курській області.

Як інформує Telegram-канал «Грузинский прохожий» із посиланням на свідчення українських побратимів бійця, грузинського добровольця вбили пострілом у спину.

Там також наголосили на «колосальній перевазі росіян в особовому складі на цій ділянці фронту».

Відомо, що у вересні 2023 року Бадрі Кварацхелія був нагороджений нагрудним знаком «Золотий хрест» за бездоганне виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє NGnewsgeorgia, з лютого 2022 року в Україні загинули близько 70 бійців-громадян Грузії та українців грузинського походження.

Раніше на війні в Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді, який воював на боці українських Збройних сил України. 49-річний Кіпрітіді був біженцем з Абхазії, уродженцем Сухумі.