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Угорщина накладатиме вето на санкції ЄС проти грузинських чиновників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Угорщина накладатиме вето на санкції ЄС проти грузинських чиновників
Петер Сійярто заявив, що Угорщина надає Грузії всіляку підтримку
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Угорщини закликав ЄС «поважати рішення грузинського народу»

Угорщина накладе вето на санкції Євросоюзу щодо грузинських чиновників, якщо такі будуть. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє грузинський суспільний мовник.

«Угорщина категорично проти включення грузинських чиновників до списку санкцій, якщо будуть такі пропозиції, ми накладемо вето, можете в цьому бути впевнені», – сказав глава угорської дипломатії.

Як наголосив міністр, Угорщина надає Грузії всіляку підтримку.

«Якби на виборах перемогла опозиція, Брюссель голосно кричав би про демократію в Грузії. Вони б сказали, що демократія в Грузії ніколи не була такою сильною...Вони ставлять під сумнів волю грузинського народу, яку він висловив у вигляді демократичних виборів. Це серйозна і, скажімо так, нудна гра ліберального мейнстриму, яку відкинуть», – заявив Сійярто. 

Очільник угорського МЗС додав, що його країна закликає Брюссель та міжнародну ліберальну еліту «поважати рішення грузинського народу та не ставити під сумнів суверенне право грузинського народу вирішувати майбутнє своєї країни».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висловили категоричну позицію щодо антидемократичної політики чинного уряду Грузії та заявили, що готові використати всі інструменти, в тому числі санкції проти представників влади в Тбілісі.

Також президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей. Біля будівлі парламенту Грузії протестувальники спалили домовину, у якій була лялька із зображенням проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Зазначимо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, у центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму

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Теги: санкції Грузія Угорщина Сійярто Європейський союз

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