Визажистка из Сербии создает ужасающие оптические иллюзии с помощью косметички (фото)

В течение всего обучения в школе девушка постоянно удивляла одноклассников своими работами

Макияж — настоящая магия. А визажисты — реальные волшебники, которые могут не только синяки под глазами замазать, но и изменить модель до неузнаваемости. В подборке ниже — 10 работ Мирьяны Милошевич словно из фильмов ужасов.

Сербская боди-арт-художница и визажистка Мирьяна Милошевич никогда даже не пыталась применить свой талант традиционными способами. Вместо бумаги или холстов еще девочкой она залезала под столы и рисовала на их нижней стороне, дверях и стенах своего дома.

Повзрослев, в качестве холста девушка выбрала собственное тело. Вместо масла — косметика и аквагрим. Этого вполне достаточно, чтобы создать потрясающие оптические иллюзии.

«Мои родители обожают рассказывать, что я сначала научилась рисовать и только потом ходить. Я залезала под столы и часами калякала на нижней стороне. <...> Мне постоянно пытались дать листы бумаги, блокноты или раскраски, но у меня были другие интересы», - заявила Мирьяна Милошевич.

В течение всего обучения в школе девушка постоянно удивляла одноклассников своими работами, но, когда пришло время выбирать колледж, Мирьяна отложила свои интересы ради стабильного заработка. Однако талант все равно дал о себе знать.

Девушка вернулась к рисункам, когда родился ее сын. Для малыша она рисовала героев известных мультиков на стенах. Тогда это напомнило ей, как сильно она любит искусство. Милошевич бросила все силы на карьеру художницы, рисуя огромные картины на стенах домов по всей Сербии.

Муж подсказал Мирьяне, что она может заниматься боди-артом, и сделал все возможное, чтобы процесс был максимально безопасным. Спустя несколько лет изучения онлайн-уроков и оттачивания навыков девушка стала настоящим мастером росписи на теле.

В своем инстаграм-профиле визажистка публикует работы, совсем не похожие на героев мультиков. Напротив, такими иллюстрациями можно разве что напугать парочку детишек.

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