Как быстрее засыпать и видеть больше снов. Врач назвал простой способ

Еще одно преимущества сна в холоде – сновидения, говорит врач

Британский врач Каран Радж назвал способ крепче спать и видеть больше снов – для этого нужно поддерживать в спальне прохладную температуру. Этой информацией он поделился с пользователями в своем TikTok-аккаунте.

По словам Раджа, в прохладе лучше вырабатывается мелатонин, который отвечает не только за качество сна, но и считается гормоном, замедляющим процесс старения. Чтобы уснуть, организму необходимо снизить температуру тела, а в прохладной комнате это происходит естественным образом, и человек быстрее засыпает и спит крепче, добавил он.

Еще одно преимущества сна в холоде – сновидения, говорит врач. Поскольку мозгу не приходится тратить время и усилия на снижение температуры тела, он может расслабиться и погрузиться в глубокий сон.

«Сон в холодной комнате может улучшить метаболизм. Существуют исследования, которые показывают, что воздействие холода может увеличить количество бурого жира, вырабатываемого стволовыми клетками», – отметил Радж. Бурый жир помогает регулировать уровень холестерина, глюкозы в крови, он и улучшает чувствительность к инсулину, заключил врач.

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