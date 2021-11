Топ-5 продуктов, которые замедляют старение

Диетолог Марисса Мешулам рекомендует включить в рацион больше зелени, чтобы замедлить старение мозга

Диетологи назвали продукты, помогающие мужчинам замедлить старение после 50 лет, пишет Eat This Not That!.

По словам консультанта по питанию Рэйчел Файн (Rachel Fine), одним из таких продуктов является авокадо, который можно использовать в приготовлении самых разных блюд – от бутербродов до омлета. «Авокадо с высоким содержанием мононенасыщенных жиров помогает снизить всплески сахара в крови», – объяснила она. По ее словам, полезны витамины B, C и жир, а также антивозрастные антиоксиданты в его составе. «Фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин – это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения», – напомнила эксперт.

Секретом молодости мужчин после 50 лет является спаржа. Ее используют для профилактики против отдельных видов рака. «Она также является одним из лучших пищевых источников пребиотиков, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике», – уточнила диетолог Кара Ландау (Kara Landau). Здоровый кишечник помогает отсрочить наступление болезней. Кроме того, спаржа полезна в борьбе с депрессией и поможет справиться с возрастными кризисами.

Диетолог Марисса Мешулам рекомендует включить в рацион больше зелени, чтобы замедлить старение мозга. Шпинат, капуста, руккола особенно богаты витамином К, защитным микронутриентом, который оказывает противовоспалительное действие: это полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, остеоартрите и остеопорозе.

«Орехи, такие как миндаль, богаты витамином Е, антиоксидантами, которые сохраняют кожу здоровой и молодой, а также предотвращают появление морщин, – добавила Мешулам. – Грецкие орехи способны улучшить работу мозга». Кроме того, она посоветовала не пренебрегать ягодами.

