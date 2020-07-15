Как животные спасаются от жары: забавные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас фотографии, как звери спасаются от зноя

Лето — самое жаркое и счастливое время года, когда солнце и вода, путешествия и свобода. В череде поездок на дачу, в лагерь, на морское побережье встречаются и такие неприятные вещи, как полчища насекомых, пробки на дорогах и, конечно, изнуряющая жара. И если люди могут раздеться, то животных в меховых шубах в особо жаркие деньки становится совсем невмоготу.

Собрали для вас фотографии, как звери спасаются от зноя. Выглядит это нелепо, смешно и очень мило. Спорим, вы не сможете не улыбнуться!

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.