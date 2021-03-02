Британка узнала страшную правду о муже, случайно увидев его фото в соцсетях

«У нас был не совсем традиционный брак, но нас он устраивал»

\Жительница Великобритании Ив Гибни недавно столкнулась с тем, чего в глубине души боятся многие женщины. Она узнала, что у ее мужа есть вторая жена, которая живет всего в 100 милях (примерно 160 километров) от дома Ив.

Ив и ее муж Морис познакомились, когда оба работали в Нигерии, и поженились после бурного трехмесячного романа. Они часто разлучались из-за поездок по работе, но Ив и не думала, что Морис так редко приезжает домой потому, что живет с другой семьей.

«У нас был не совсем традиционный брак, но нас он устраивал. Я доверяла мужу и любила его безоговорочно. И я чувствовала, что он так же любит меня в ответ. Его поездки домой становились короче и реже, что он объяснял тяжелой работой», — говорит Ив.

Женщина узнала, что у мужа есть еще одна жена, когда случайно увидела его свадебные фотографии в социальной сети Facebook. Со своей второй супругой Сюзанной мужчина познакомился еще в 2011 году, а в 2013 женился на ней. Морис потратил 45 тысяч фунтов стерлингов на роскошную свадьбу с Сюзанной в Омане, где в то время работал, пишет Daily Star.

Сюзанна не знала, что Морис все еще женат на Ив: он сказал ей, что развелся, но держит это в секрете ото всех, чтобы не травмировать общих с Ив сыновей. Морис и Сюзанна до сих пор женаты. А вот Ив подала на развод сразу же, как узнала о второй семье мужа. Сейчас она пишет книгу о своем опыте под названием «Лицо двоеженца».

«Я стала жертвой двоеженства, и у меня была эмоциональная травма, но это не ставит меня в какие-то рамки, и я решила не оставаться жертвой. Лучшее во всем этом то, что я и мои сыновья теперь свободны от Мориса», — говорит Ив.

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«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».