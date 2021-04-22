Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото

Рубрика «Кошмар перфекциониста»

Порой бывает так, что даже одну вроде бы вполне понятную и четкую задачу люди выполняют абсолютно не так, как следовало бы. И при взгляде на результаты их работы, глаз задергается не только у перфекциониста, но и любого другого человека.

Мы собрали для вас подборку провальных фотографий, которые ярко иллюстрируют известную цитату «и так сойдет».

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.