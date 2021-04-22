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    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото

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    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото

    Рубрика «Кошмар перфекциониста»

    Порой бывает так, что даже одну вроде бы вполне понятную и четкую задачу люди выполняют абсолютно не так, как следовало бы. И при взгляде на результаты их работы, глаз задергается не только у перфекциониста, но и любого другого человека.

    Мы собрали для вас подборку провальных фотографий, которые ярко иллюстрируют известную цитату «и так сойдет».

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    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото
    Когда у людей была всего одна задача, но они ее с треском провалили. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: шутки курьез
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