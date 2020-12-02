  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Курьезные фото вещей, которые подозрительно напоминают другие предметы

    • Розсилка
    Курьезные фото вещей, которые подозрительно напоминают другие предметы

    «Лужица воды в виде летящего дракона»

    Нас окружает огромное количество совпадений и забавных случайностей. Все, что нужно сделать, — оглянуться по сторонам и подключить немного фантазии. Именно так произошло с авторами занимательных снимков, изображающих предметы, которые при внимательном рассмотрении напомнят нам о других вещах. Ох уж эти оптические иллюзии.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Вам не кажется, что эта сумка похожа на Джаббу Хатта?
    «Я голоден или этот камень реально похож на кусок пиццы?»
    Обычный валун, напоминающий человеческую голову
    Курьезные фото вещей, которые подозрительно напоминают другие предметы
    Орхидея, которая в прошлой жизни была орлом
    Узор на дереве, напоминающий морду собаки
    «Недавно я нашел череп, похожий на кроссовок»
    Эта упаковка меда больше похожа на бутылку для шампуня
    «Тень, похожая на Дональда Трампа»
    Курьезные фото вещей, которые подозрительно напоминают другие предметы
    Курьезные фото вещей, которые подозрительно напоминают другие предметы
    Покрытый мхом пень, напоминающий домик в лесу

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies