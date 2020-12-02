Курьезные фото вещей, которые подозрительно напоминают другие предметы

«Лужица воды в виде летящего дракона»

Нас окружает огромное количество совпадений и забавных случайностей. Все, что нужно сделать, — оглянуться по сторонам и подключить немного фантазии. Именно так произошло с авторами занимательных снимков, изображающих предметы, которые при внимательном рассмотрении напомнят нам о других вещах. Ох уж эти оптические иллюзии.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.