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    Курьез

    Курьезные факты о фильмах Disney, которые заставят вас удивиться (фото)

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    Курьезные факты о фильмах Disney, которые заставят вас удивиться (фото)

    Пользователь Twitter сделал диснеевские проекты своей любимой темой для исследования

    Мультфильмы и фильмы студии Disney уже давно стали важной частью жизни и взросления многих людей. Даже самый хмурый день они способны осветить своей магией добра и позитива. Пользователь Twitter под ником FactBuffet называет диснеевские проекты своей любимой темой для исследования.

    У себя в аккаунте парень публикует интересные и удивительные факты о популярных мультиках и фильмах. Собрали твитты FactBuffet, которые позволят знакомым мультфильмам открыться для вас с совершенно неожиданной стороны.

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    на весь екран згорнути
    У Микки Мауса не было перчаток во время его первого появления на экране
    Специальный «Оскар», который Уолт Дисней получил за «Белоснежку и семь гномов»
    В оригинальной истории Пиноккио убивает сверчка молотком спустя короткое время после встречи
    Покахонтас — первая диснеевская принцесса с татуировками
    «Кто подставил Кролика Роджера» — это первый фильм, в котором Микки Маус и Багз Банни появляются вдвоем в кадре
    С каждой перезагрузкой фильмов о «Человеке-пауке» Тетя Мэй становится все моложе
    «Мулан» была первой диснеевской принцессой, которая убивала людей на экране
    Создатели «Тарзана» ездили на африканское сафари для того, чтобы сделать атмосферу мультка более реалистичной
    Актриса, сыгравшая Жасмин в фильме 2019 года, родилась через год после выхода оригинального мультфильма
    Фильмы «Дорогая, я уменьшил детей», «Джуманджи» и «Первый мститель» снял один и тот же человек — режиссер Джо Джонстон
    Как персонаж Дэна Стивенса из «Красавицы и Чудовища» выглядел до применения спецэффектов

    Ранее «Скотч» сообщал о Zoom-конфузе. В США студентка занялась сексом во время урока.

    Она забыла выключить звук, поэтому все присутствующие на занятии однокурсники услышали ее стоны.

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    Теги: фотография шутки курьез
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