Курьезные факты о фильмах Disney, которые заставят вас удивиться (фото)

Пользователь Twitter сделал диснеевские проекты своей любимой темой для исследования

Мультфильмы и фильмы студии Disney уже давно стали важной частью жизни и взросления многих людей. Даже самый хмурый день они способны осветить своей магией добра и позитива. Пользователь Twitter под ником FactBuffet называет диснеевские проекты своей любимой темой для исследования.

У себя в аккаунте парень публикует интересные и удивительные факты о популярных мультиках и фильмах. Собрали твитты FactBuffet, которые позволят знакомым мультфильмам открыться для вас с совершенно неожиданной стороны.

Ранее «Скотч» сообщал о Zoom-конфузе. В США студентка занялась сексом во время урока.

Она забыла выключить звук, поэтому все присутствующие на занятии однокурсники услышали ее стоны.