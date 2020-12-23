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    Курьез

    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями

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    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями

    Лучшие фото питомцев-шпионов

    Иногда в соседних домах и квартирах происходит что-то настолько интригующее, что за этим просто невозможно не следить. Даже питомцы не могут удержаться и начинают подглядывать за своими соседями. Эти любопытные мордахи готовы часами сидеть на подоконнике или висеть на жалюзи, только чтобы разглядеть и расслышать все самое интересное.

    Собрали для вас лучшие фото питомцев-шпионов, которые точно знают все самые горячие сплетни о соседях. 

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    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%.

     Гладить таких котиков — настоящее блаженство, но, увы, не всем достается подобная роскошь. Зато на них можно полюбоваться в этой подборке!

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    Теги: кот курьез животные
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