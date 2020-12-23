Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями

Лучшие фото питомцев-шпионов

Иногда в соседних домах и квартирах происходит что-то настолько интригующее, что за этим просто невозможно не следить. Даже питомцы не могут удержаться и начинают подглядывать за своими соседями. Эти любопытные мордахи готовы часами сидеть на подоконнике или висеть на жалюзи, только чтобы разглядеть и расслышать все самое интересное.

Собрали для вас лучшие фото питомцев-шпионов, которые точно знают все самые горячие сплетни о соседях.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фотографии котиков, которые как будто состоят из меха на 99%.

Гладить таких котиков — настоящее блаженство, но, увы, не всем достается подобная роскошь. Зато на них можно полюбоваться в этой подборке!