Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)

Звезда снялась в обтягивающем топе с глубоким декольте

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Легкоатлетка попозировала в обтягивающем черном топе с глубоким декольте и коротких зеленых шортах на стадионе на Тенерифе. Она написала, что начинает вторую неделю тренировок, и с нетерпением ждет новых побед. В комментариях пользователи назвали наряд спортсменки восхитительным. Снимок набрал больше 200 тысяч лайков.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.