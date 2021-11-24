  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Алиса Шмидт - Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Алиса Шмидт
    instagram.com/alicasmd/

    Звезда снялась в обтягивающем топе с глубоким декольте

    Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.

    Легкоатлетка попозировала в обтягивающем черном топе с глубоким декольте и коротких зеленых шортах на стадионе на Тенерифе. Она написала, что начинает вторую неделю тренировок, и с нетерпением ждет новых побед. В комментариях пользователи назвали наряд спортсменки восхитительным. Снимок набрал больше 200 тысяч лайков.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)
    instagram.com/alicasmd/

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

    Читайте также: Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Немецкую бегунью признали самой сексуальной атлеткой мира (фото)