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    Настя Каменских в красном бикини призналась, что она - очень горячая девушка

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских в красном бикини призналась, что она - очень горячая девушка
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда взорвала Сеть

    34-летняя певица Настя Каменских сменила Турцию на Хорватию, где отдыхает с мужем Потапом (Алексеем Потапенко) и мамой Лидией. Настя пригласила близких на прогулку по Адриатическому морю. Поп-дива выбрала яркий образ для релакса на яхте.

    Звезда облачилась в красное бикини оригинального кроя. Пикантный лиф с рюшами и трусики на завязках подчеркнули женственные формы Каменских. Она распустила длинные волнистые волосы. Артистка похвасталась натуральной красотой, отказавшись от макияжа.

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    Настя Каменских в красном бикини призналась, что она - очень горячая девушка
    Настя Каменских в красном бикини призналась, что она - очень горячая девушка
    Настя Каменских в красном бикини призналась, что она - очень горячая девушка
    Настя Каменских в красном бикини призналась, что она - очень горячая девушка
    Настя Каменских в красном бикини призналась, что она - очень горячая девушка
    instagram.com/kamenskux/

    Избранница рэпера украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею – тонкими цепочками с подвесками, а запястье – браслетом. Уроженка Киева расслабленно позировала на яхте, наслаждаясь солнцем и морским бризом. Настроение Насти было игривым. Она похвасталась телом с разных сторон, повязала на бедра платок и принялась танцевать под ритмичную музыку. «Я очень горячая девушка», — написала секс-бомба на испанском языке.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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    Настя Каменских в красном бикини призналась, что она - очень горячая девушка