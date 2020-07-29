Нигерийка, которая ни разу не занималась сексом, забеременела



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Нигерийка Ватони Аньянси

Сама нигерийка считает, что забеременела во время ласк со своим молодым человеком

Жительница Нигерии рассказала, как забеременела, ни разу не занимаясь сексом с проникновением. Ее историей поделилось издание Daily Post.

Ватони Аньянси было 23 года, когда у нее внезапно прекратились месячные. Некоторое время она не беспокоилась об этом, так как была девственницей. Однако, когда нигерийку начало постоянно тошнить, она пришла в аптеку и попросила какое-нибудь лекарство. Фармацевт предложил ей сделать тест на беременность. Сначала она отказывалась, но позже все же купила его. Тест оказался положительным.

Аньянси обратилась к врачу, и выяснилось, что она находится на пятом месяце беременности. Нигерийка не замечала этого, так как ее живот не рос, напротив, она теряла вес. Друзья и родственники Аньянси были сильно удивлены.

Сама нигерийка считает, что забеременела во время ласк со своим молодым человеком. Несмотря на то что они не занимались сексом с проникновением, оба они были голыми, а их половые органы соприкасались.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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