«В ресторане во время деловой встречи». Потап похвастался бурным сексом с Настей Каменских



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39-летний рэпер Алексей Потапенко долгое время скрывал отношения с 33-летней Настей Каменских

По словам артиста, идеальных отношений с избранницей могло бы не случиться

Рэпер Потап признался, что за долгие годы вместе они с возлюбленной Настей Каменских научились доверять друг другу.

«Моя жена прощает мне все. Она встречает меня с корпоратива, зацелованного всего. Моей жене нравится, когда я нравлюсь другим женщинам», — поделился Потап в интервью YouTube-шоу «Экзамен».

Музыкант иронично заметил, что был женат дважды, и оба раза — удачно. Со второй супругой, по словам Потапа, даже спустя год брака всё еще жаркие отношения.

«Настя вызывает у меня такие чувства, что я не могу остановиться. Иногда мы днями не выходим из номера отеля. Мы страстные любовники», — похвастался Алексей. Он отметил, что любит экспериментировать: у пары был секс в самых неожиданных местах. «У нас было везде: в самолете, гримерке, в ресторане во время деловой встречи», — поделился муж Каменских.

Потап добавил, что идеальных отношений с избранницей могло бы не случиться. Певица едва не погибла в аварии. Тогда, по словам Алексея, Каменских восемь раз перевернулась в авто, а затем вылетела через лобовое стекло.

«Ее привезли в местную больницу, зашивали голову, ногу. Я думаю, что в тот момент судьба Насти очень изменилась... Она изменилась, потому что была там. На грани жизни и смерти», — со слезами на глазах рассказал артист.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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