Новогодние фото, которые не были бы такими смешными без собак

Люди просто пытались сделать милое рождественское фото»

Приближаются новогодние праздники. Хочется провести время в кругу своих близких, натрескаться салатов и посмотреть «Один дома» или все части «Гарри Поттера». Ну и, конечно же, сделать фото со всеми членами семьи, включая питомцев.

Однако провернуть это, как выяснили люди из нашего материала, очень даже непросто. Мы собрали праздничные снимки, которые собаки сделали неудачнее и в сотни раз лучше.

«Собака моих друзей прыгнула в кадр», «Я просто пыталась сделать милое рождественское фото», «Наша рождественская открытка — идеальное отражение 2020 года», «Наша лучшая новогодняя фотка», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!