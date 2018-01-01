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    Курьез

    Опубликовано видео, как свадебную церемонию прервали стоны из фильма для взрослых

    Неловкая ситуация произошла по вине организаторов свадебной церемонии
    В ходе церемонии бракосочетания в Бразилии традиционный марш Мендельсона прервался стонами из порнофильма. Виде, запечатлевшее этот курьез получило широкую популярность в сети. Как видно в ролике, жених и невеста приближаются к столу, за которым оформляется бракосочетание. Но внезапно традиционная музыка прерывается громкими женскими стонами.
    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка
    Свадьба
    Свадьба

    Неловкая ситуация произошла по вине организаторов свадебной церемонии

    В ходе церемонии бракосочетания в Бразилии традиционный марш Мендельсона прервался стонами из порнофильма. Виде, запечатлевшее этот курьез получило широкую популярность в сети.

    Как видно в ролике, жених и невеста приближаются к столу, за которым оформляется бракосочетание. Но внезапно традиционная музыка прерывается громкими женскими стонами. После этого музыкальное сопровождение церемонии выключили вовсе. Так что церемония бракосочетания продолжалась в полной тишине.

    Как выяснилось позже, недоразумение произошло из-за организаторов свадьбы. Они скачали в интернете пиратскую запись свадебного марша и не нашли времени, чтобы проверить ее.

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    Джерело: Лента.Ру

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