Опубликовано видео, как свадебную церемонию прервали стоны из фильма для взрослых

Неловкая ситуация произошла по вине организаторов свадебной церемонии

В ходе церемонии бракосочетания в Бразилии традиционный марш Мендельсона прервался стонами из порнофильма. Виде, запечатлевшее этот курьез получило широкую популярность в сети. Как видно в ролике, жених и невеста приближаются к столу, за которым оформляется бракосочетание. Но внезапно традиционная музыка прерывается громкими женскими стонами.



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Свадьба

Неловкая ситуация произошла по вине организаторов свадебной церемонии

В ходе церемонии бракосочетания в Бразилии традиционный марш Мендельсона прервался стонами из порнофильма. Виде, запечатлевшее этот курьез получило широкую популярность в сети.

Как видно в ролике, жених и невеста приближаются к столу, за которым оформляется бракосочетание. Но внезапно традиционная музыка прерывается громкими женскими стонами. После этого музыкальное сопровождение церемонии выключили вовсе. Так что церемония бракосочетания продолжалась в полной тишине.

Как выяснилось позже, недоразумение произошло из-за организаторов свадьбы. Они скачали в интернете пиратскую запись свадебного марша и не нашли времени, чтобы проверить ее.

Джерело: Лента.Ру