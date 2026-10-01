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Осадча розповіла про курйоз із Порошенком та розірваною сукнею

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Катерина Осадча була ведучою популярного зіркового шоу «Світське життя»
колаж: glavcom.ua

Катерина Осадча пригадала, як попри домовленість не змогла взяти інтервʼю у Петра Порошенка

Українська телеведуча Катерина Осадча відмовила в інтервʼю пʼятому президенту України Петру Порошенку. Зірка розповіла, за яких курйозних обставин стався цей інцидент в шоу «Хто зверху?». Про це пише «Главком» із посиланням на етер «Нового каналу».

За словами Катерини Осадчої, у 2016 році вона відвідувала премʼєру фільму «Кіборги» зі своїм шоу «Світське життя». Після фільму ведуча мала взяти інтервʼю у президента. Тоді посаду глави держави обіймав Петро Порошенко.

«Десь у 2016 році в одному з кінотеатрів я знімала програму «Світське життя» на одній з кінопремʼєр. І мала взяти інтервʼю у президента того часу. Усі пішли дивитися кіно, а в нас була домовленість, що я маю взяти інтервʼю після фільму», – пригадала знаменитість.

Осадча розповіла про курйоз із Порошенком та розірваною сукнею фото 1
фото: кадр з етеру Нового каналу

Однак в Осадчої не вийшло взяти інтервʼю через курйозну ситуацію. В її сукні розійшлася блискавка, яка зʼєднувала плаття знизу догори. За 10 хвилин до зустрічі з Порошенком Осадчій допомагали зшити сукню та спроби були марними.

Зрештою ведуча не змогла підійти до Петра Порошенка, а інтервʼю так і не відбулося. «Ми ходили в холі, чекали, і у мене розійшлася блискавка на сукні. До закінчення фільму лишалося 10 хвилин, тож усі намагалися якось зашити ту сукню. А вона не зашивалася. Я підтримувала сукню, бачила його й нічого не могла зробити з цим», – розповіла ведуча.

До, слова чоловіки програли на одному з етапів у раунді «Було/Не було», адже не повірили Осадчій. Однак вона пояснила, що ніяк не могла підійти ло Порошенка. Разом із ведучою участь в шоу «Хто зверху?» взяв її чоловік, шоумен Юрій Горбунов. Він також розповів кумедну історію про урок баяну в музичній студії. Однак вона виявилася брехнею.

Нагадаємо, Катерина Осадча потрапила у скандал через поради у своєму блозі. Зірка поділилася у мережі своїми лайфхаками, які допомагають їй тримати себе у формі, однак це обурило користувачів. 

До слова, Катерина Осадча дала поради, як залишатися молодою без зайвих витрат. Однак жіноча аудиторія ведучої не погодилися з нею та захейтили її в соцмережах. Зокрема, Катерина Осадча вирішила прокоментувати заяву Злати Огнєвіч про секрети краси та сама ж натрапила на критику.

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Теги: Петро Порошенко гумор Катерина Осадча телеведуча

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