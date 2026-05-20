Катерина Осадча показалася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю (фото, відео)

Катерина Осадча вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю
Українська ведуча Катерина Осадча прибула до Франції на 79-й Каннський кінофестиваль. У блозі в Іnstagram зірка розповідає про свій вікенд на Лазуровому узбережжі та ділиться кадрами в дизайнерських сукнях з червоної доріжки кінофестивалю. Про це пише «Главком».

Катерина Осадча третій день перебуває в Каннах. Її перший день на Каннському кінофестивалі розпочався з благодійного українського заходу, де вона була ведучою. Для Осадчої це вже 21-й кінофестиваль у Каннах.

«Другий рік поспіль веду благодійну українську подію в рамках фестивалю і рада, що незважаючи на те, що росіяни всіма силами намагаються повернутися на фестиваль і це в них, на жаль, виходить, ми продовжуємо говорити й привертати увагу до того що відбувається в нас», – йдеться у дописі зірки.

Для цього дня Катерина Осадча обрала яскравий та водночас стриманий образ. Телеведуча одягла сукню від українського бренду Balykina Brand. Зокрема, схожа сукня на офіційному сайті бренду коштує майже 77 тис. грн. Водночас модель, яку обрала Осадча вартує близько 64 тис. грн.

19 травня Катерина Осадча поділилася ранковими зборами до нового заходу Каннського фестивалю. Українка відправилася на показ нового фільму Педро Альмодовара «Гірке Різдво» (Amarga Navidad). У стрічці розповідається про жінку, яка намагається впоратися з горем від втрати матері та разом із подругою летить на острів Лансароте, поки її коханий лишається в Мадриді.

У цей день Катерина Осадча опинилася й на червоній доріжці, де позувала у сукні від Balykina Brand з весільної колекції. Білу довгу сукню зірка доповнила чорними рукавичками, прикрасами, сумкою та укладкою з хвилями. Сукня, яку обрала Осадча для червоної доріжки, коштує 184 800 грн.

Як розповідав «Главком», 12 травня на півдні Франції в Каннах відбулося відкриття Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці з’явилися зірки світового кінематографа. Знаменитості підкорили відкриття кінофестивалю своїми образами.

До слова, 79-й Каннський кінофестиваль відкрила легендарна американська акторка Джейн Фонда. Спершу вона вийшла на червону доріжку кінофестивалю. Зірка позувала перед камерами в елегантній сукні чорного кольору від бренду Gucci. Сукня акторки була вишита чорними блискучими лелітками.

