Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)

Издалека скульптуры выглядят будто живые

Британская художница Конни Адамс создает скульптуры животных с использованием гальванизированной металлической проволоки. Среди ее работ можно увидеть, как крошечную белочку, которая помещается на ладони, так и лошадь в натуральную величину. Издалека они выглядят будто живые.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.