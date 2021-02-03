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    Фото

    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)

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    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)

    Издалека скульптуры выглядят будто живые

    Британская художница Конни Адамс создает скульптуры животных с использованием гальванизированной металлической проволоки. Среди ее работ можно увидеть, как крошечную белочку, которая помещается на ладони, так и лошадь в натуральную величину. Издалека они выглядят будто живые.

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    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)
    Художница превращает обычную проволоку в невероятные скульптуры (фото)

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: фотография шутки курьез
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