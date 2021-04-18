Модель-толстушка впервые украсила обложку Playboy (фото)

Девушка продвигает идею инклюзивности в модельной индустрии в массы

Фото: @hhasselhoff

Актриса Хейли Хассельхофф стала первой плюс-сайз-моделью, попавшей на обложку немецкой версии журнала Playboy, и вызвала критику в соцсетях. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Американка снялась для европейского издания топлес, позируя напротив зеркала в халате красного цвета. Манекенщицу также запечатлели в черном кружевном нижнем белье с чулками и блестящей накидкой.

На размещенных кадрах видно, что на лицо Хассельхофф нанесен макияж в стиле smoky eyes, а губы накрашены ярко-красной помадой.

28-летняя модель опубликовала снимки в Instagram и отметила, что автором изображений является немецкая фотохудожница Эллен Унверт. Также известно, что стилистом на съемке выступила Вероник Дроулез, а визажистом — Кэрол Ласнье.

По словам Хассельхофф, она счастлива продвигать идею инклюзивности в модельной индустрии в массы. «Я использовала такой авторитетный журнал, чтобы призвать женщин любить свое тело, не опираясь на принятые в обществе стандарты красоты», — пояснила актриса.

Ранее «Скотч» сообщал, что американка показала эффективный способ, как подобрать идеальный размер бюстгальтера.

Пользовательница Грейс (Grace) поделилась видео, на котором продемонстрировала, как должен сидеть на груди правильно подобранный бюстгальтер. На размещенных кадрах она позирует в белье, надетом поверх топа.

Читайте также: Молодая жена Венсана Касселя показала роскошную грудь в прозрачном белье