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    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении

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    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении

    Совсем скоро парочке предстоит встретиться в новом суде

    Вот-вот начнется новая глава судебной драмы под названием «Депп vs Херд». Бывшие супруги никак не могут выяснить, кто же из них больший абьюзер и кто кому испортил жизнь. Последний бой за собственную честь Джонни проиграл: суд постановил, что формулировка «человек, избивающий жен» в таблоидах в адрес актера — правомерна. Тогда Депп потерял не только доверие некоторых фанатов, но и роль в новых «Фантастических тварях», где его место занял Мадс Миккельсен.

    Совсем скоро парочке предстоит встретиться в новом суде — уже по делу о физическом и психологическом насилии со стороны артиста в адрес бывшей. Накануне фанатов Деппа удивило доброе расположение духа звезды «Пиратов Карибского моря» и других культовых фильмов: он улыбался, позировал камерам и в целом выглядел очень свежо.

    Судя по всему, мы знаем, что так обрадовало старика Джонни. По информации Daily Mail, обвиняемый в избиении экс-супруги Депп предоставил суду новые сенсационные материалы — видео и свидетельские показания, которые должны, по мнению адвокатов актера, уличить во лжи его «жертву». Так, на видео с камер на амуниции полицейских, которые уже попали в Сеть, виден дом Деппа и Херд, где они проживали во время своих бесконечных ссор и ругани.

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    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении
    Найдены новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении

    Как мы помним, по словам Эмбер, в гневе муж не только применял к ней физическую силу, но и переворачивал все вверх дном, а в ходе их потасовок нередко страдал интерьер. Однако на ролике все выглядит обычным и аккуратно прибранным, следов боевых действий не видно, как и перевернутой мебели. Ранее же девушка приобщала к делу фото побоев, а также разгрома, который якобы учинил в их доме Депп.

    Кроме того, два ключевых свидетеля по делу — копы, которые первыми приехали на вызов по 911 в день, когда, по словам Херд, произошел злополучный конфликт — также заявили: никаких доказательств драк и насилия со стороны актера, зайдя в дом, они не увидели. Сама же Херд заявляла о порче имущества на сумму более 1,5 миллиона долларов. Полицейские готовы заявить под присягой: в доме не было вандализма и погрома, о которых говорит Эмбер, а имущество было цело.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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