Подборка крутых дизайнерских решений, которые западут вам в душу (фото)

Когда руки растут из нужного места

Мы не раз показывали вам снимки предметов или зданий, которые вызывают не самые приятные эмоции (не считая смеха) из-за своего ужасного внешнего вида. А вот что случается, когда за дело берутся по-настоящему талантливые архитекторы и дизайнеры, можете узнать, пролистав ниже.

Начиная с расписных бассейнов и заканчивая столиком неожиданной формы — мы собрали примеры потрясающего оформления вещей, которые придутся вам по душе.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.