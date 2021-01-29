Подборка трогательных фото, после которых хочется завести питомца

После этих фото у вас появится желание завести котика или пса

Наши питомцы бесконечно преданны нам и бесконечно любят нас. Они дарят много положительных эмоций, смеха и радости. Они могут растрогать до слез. С ними мы проявляем свои лучшие человеческие качества.

Наедине с ними мы намного лучше, чем наедине с людьми. Трудно представить свою жизнь без этих маленьких друзей. Если у вас еще нет домашнего питомца, то после этих фото появится желание его завести.

«У моего парня никогда не было собаки», «У меня был плохой день. Моя кошка сделала это, когда я сел на диван. Она сидела так целых 10 минут и просто смотрела на меня», «Это Сэнди. Ей почти 13 лет, она со мной с самого ее рождения. Мы были неразлучны с первого дня», «Мои собаки 2 года были в разлуке из-за развода с мужем. Сегодня бывший согласился, чтобы я оставила у себя обоих мальчиков!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!