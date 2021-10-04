Популярная блогерша мастерски разоблачает все идеальные снимки в бикини. Курьезные фото

Девушка показала, как легко обманывать в соцсетях

Популярная блогерша Клара Гиллем из Теннесси, США, разительно отличается от своих коллег в Инстаграме. 24-летняя девушка не стесняется показывать недостатки своего тела, несмотря на его мнимую идеальность. Блогерша считает, что все фигуры прекрасны и женщинам пора прекратить подстраиваться под чужое мнение.

Клара на фото продемонстрировала, как сильно при съёмке влияет ракурс, поза и различные уловки. На одном снимке она повернулась боком и выгнулась, чтобы зрительно увеличить ягодицы, а живот втянула и прикрыла рукой. Зато без этих ухищрений она вмиг потеряла пышные формы и осиную талию.

Позже блогерша показала, как популярная схема работает в природных условиях. Клара зашла в воду, проделав всё то же самое с позой и добавив кокетливый взгляд через плечо. А на настоящем снимке она отвернулась от фотографа и продолжила заходить в воду как ни в чём не бывало. И сразу же превратилась в обычную девушку с пляжа, а не модель с идеальной фигурой. Блогерша напомнила, что в жизни позировать во время движения просто невозможно, а значит, не стоит привносить эту сказку в социальные сети.

«Общество постоянно твердит женщинам, какая их часть должна быть больше, а какая меньше, в то время как стандарты красоты меняются со страшной скоростью. Наши тела занимают место в пространстве именно так, как они должны, — идеально», - говорит Клара Гиллем.

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