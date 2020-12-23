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    Жизнь

    В Канаде экстремалы играют в шахматы, стоя в ледяной воде (видео)

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    Жители Канады Рон Батугас и Ник Макнот &mdash; большие любители шахмат - В Канаде экстремалы играют в шахматы, стоя в ледяной воде (видео)
    Жители Канады Рон Батугас и Ник Макнот — большие любители шахмат

    В общей сложности канадцы играли около пяти минут

    Жители Канады Рон Батугас и Ник Макнот — большие любители шахмат. Недавно они решили устроить себе необычное испытание и сыграли в шахматы прямо посреди проруби в озере Оук-Лейк в Онтарио, пишет WFLA.

    Оставшись в одних шапках шахматисты-экстремалы залезли в прорубь, выставили фигуры на доску и начали играть, делая ходы дрожащими от холода руками. Температура воздуха на улице во время игры была примерно минус двадцать градусов по Цельсию.

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    Публикация от Nick McNaught (@nickmcnaught)

    В общей сложности канадцы играли около пяти минут. Они не собиралась слишком долго находиться в проруби, так как это может плохо отразиться на их здоровье. Происходящее снимал на видео один из друзей шахматистов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что главную роль в сериале «Ход королевы» сыграла актриса, которая ничего не знала о шахматах

    Главную роль исполнила 24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой, однако молодая звезда признается, что до съемок в этом проекте ничего не смыслила в шахматах, даже в основных правилах не разбиралась.

     Читайте также: Звезда «Хода королевы» сыграет главную роль в экранизации романа Набокова
    Теги: здоровый образ жизни здоровье курьез
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