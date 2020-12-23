В Канаде экстремалы играют в шахматы, стоя в ледяной воде (видео)

В общей сложности канадцы играли около пяти минут

Жители Канады Рон Батугас и Ник Макнот — большие любители шахмат. Недавно они решили устроить себе необычное испытание и сыграли в шахматы прямо посреди проруби в озере Оук-Лейк в Онтарио, пишет WFLA.

Оставшись в одних шапках шахматисты-экстремалы залезли в прорубь, выставили фигуры на доску и начали играть, делая ходы дрожащими от холода руками. Температура воздуха на улице во время игры была примерно минус двадцать градусов по Цельсию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nick McNaught (@nickmcnaught)

В общей сложности канадцы играли около пяти минут. Они не собиралась слишком долго находиться в проруби, так как это может плохо отразиться на их здоровье. Происходящее снимал на видео один из друзей шахматистов.

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