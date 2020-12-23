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    Курьез

    Папа римский не удержался и снова лайкнул фото обнаженной модели

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    Папа римский не удержался и снова лайкнул фото обнаженной модели

    Девушка закрыла свою страницу в Instagram

    Папа римский Франциск снова поставил лайк под фотографией обнаженной модели в Instagram. Об этом сообщает Daily Dot.

    Понтифику понравился снимок девушки по имени Марго Фокс (Margot Foxx). По данным издания, она также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии. На фото, которое одобрил папа римский, не видно лица девушки, запечатлено лишь ее тело в откровенном купальнике.

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    После того как в сети обратили внимание на лайк от священнослужителя, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно ее публикация. При этом аккаунт папы римского Франциска, за обновлениями которого следят 7,5 миллиона человек, не подписан ни на кого.

    В середине ноября сообщалось, что папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото. Пользователи сети успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк с официального аккаунта папы римского исчез из-под записи.

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    На размещенном кадре 62-летняя исполнительница засняла себя в зеркало в черных кроп-топе и плавках. Всю поверхность ее ног покрывают круглые следы восстановительных процедур, а на бедре виден заклеенный пленкой рубец.

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    Теги: знаменитости Папа Римский шутки курьез
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