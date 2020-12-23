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    Курьез

    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками

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    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками

    «Я не шучу, когда говорю, что мой кот отказывается спать без своей мышки»

    Братья наши меньшие с вероятностью 99% (не стоит недооценивать догадливых кошек) не понимают суть надвигающихся праздников, однако это не значит, что их можно обделить подарками. В конце концов, котикам и собачкам нужен кто-то, к кому можно прижаться, когда хозяин ушел на работу.

    Мы собрали невероятно милые снимки питомцев, которые отказываются расставаться со своими любимыми игрушками, какими бы старенькими и потрепанными те ни были. Они точно заставят вас ахнуть от умиления.

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    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
    Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками

    Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье.

    В своем Инстаграме звезда разместила дерзкую фотографию, на которой позирует топлес. Обнаженную грудь исполнительница игриво прикрывает руками. Автором откровенного фото Тины стала фотограф Анна Гончарова.

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    Теги: фотография шутки курьез
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