Трогательные фото животных, которые отказываются расставаться с любимыми игрушками
«Я не шучу, когда говорю, что мой кот отказывается спать без своей мышки»
Братья наши меньшие с вероятностью 99% (не стоит недооценивать догадливых кошек) не понимают суть надвигающихся праздников, однако это не значит, что их можно обделить подарками. В конце концов, котикам и собачкам нужен кто-то, к кому можно прижаться, когда хозяин ушел на работу.
Мы собрали невероятно милые снимки питомцев, которые отказываются расставаться со своими любимыми игрушками, какими бы старенькими и потрепанными те ни были. Они точно заставят вас ахнуть от умиления.
Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье.
В своем Инстаграме звезда разместила дерзкую фотографию, на которой позирует топлес. Обнаженную грудь исполнительница игриво прикрывает руками. Автором откровенного фото Тины стала фотограф Анна Гончарова.