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    Курьез

    Смешные фото провинившихся котов, реакция которых развеселит любого

    • Розсилка
    Смешные фото провинившихся котов, реакция которых развеселит любого

    «Мамина кошка не очень любит людей», - комментируют фото пользователи сети

    Даже самых шкодных кошек невозможно не любить. Зачастую реакция провинившегося питомца вызывает только смех или умиление, и всякое желание наказать его сразу отпадает. Фотографии и видеоролики, которыми поделились владельцы котов в соцсетях, — тому подтверждение.

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    Смешные фото провинившихся котов, реакция которых развеселит любого
    Смешные фото провинившихся котов, реакция которых развеселит любого
    Смешные фото провинившихся котов, реакция которых развеселит любого
    Смешные фото провинившихся котов, реакция которых развеселит любого
    Смешные фото провинившихся котов, реакция которых развеселит любого

    «У этого ненасытного котенка было много корма, но он лишился его», «Мамина кошка не очень любит людей», «Когда кот не одобряет онлайн-обучение хозяйки», «Кто посмел потревожить сон ребенка?», «С последнего побега этого малыша прошло 0 дней», «За время пандемии Бубба уже смирился со всем», - комментируют фото пользователи сети.

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    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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    фотография кот
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