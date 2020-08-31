Смешные фото провинившихся котов, реакция которых развеселит любого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Мамина кошка не очень любит людей», - комментируют фото пользователи сети

Даже самых шкодных кошек невозможно не любить. Зачастую реакция провинившегося питомца вызывает только смех или умиление, и всякое желание наказать его сразу отпадает. Фотографии и видеоролики, которыми поделились владельцы котов в соцсетях, — тому подтверждение.

«У этого ненасытного котенка было много корма, но он лишился его», «Мамина кошка не очень любит людей», «Когда кот не одобряет онлайн-обучение хозяйки», «Кто посмел потревожить сон ребенка?», «С последнего побега этого малыша прошло 0 дней», «За время пандемии Бубба уже смирился со всем», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.