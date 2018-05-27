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    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона

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    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона

    Фотограф Зак Секлер считает, что если ты хочешь стать профессионалом своего дела, то следует фотографировать каждую минуту

    «Я люблю смеяться, стараюсь не относиться к жизни слишком серьёзно и всегда видеть стакан наполовину полным. Да, признаюсь, я — неисправимый оптимист и хочу, чтобы это было видно на моих фотографиях» — так о себе говорит фотограф Зак Секлер.

    Наверное, поэтому он «сбился» с пути истинного, бросив «скучную психологию», которую изучал в Сиракузах. Теперь Зак старается запечатлеть свои забавные мысли в фотографиях.

    А заодно и посмеяться над окружающим нас миром, полном абсурдов. Кстати, в своей работе Зак считает главным не фотоаппарат, а Photoshop — программу, без которой, по его словам, ему бы не удалось реализовать свои идеи. 

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    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона
    Смешные фотографии неисправимого оптимиста в проекте фотографа из Бостона

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    Джерело: Fullpicture.ru

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