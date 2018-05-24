Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
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Розсилка
По словам Мустафы Канкая, Стамбул всегда был всемирным перекрёстком, где вершились судьбы людей
Встречи, расставания, горечь, радость, печаль – всё это и многое другое ежедневно мелькало перед его глазами, вдохновляло и подтолкнуло сотрудника аэропорта имени Ататюрка к созданию серии работ под названием «Сто лиц из ста стран».
И, несмотря на то, что в его коллекции всего несколько десятков снимков, мужчина не намерен останавливаться на первых шаг, а собирается дойти до конца, завершив проект.
Ну а пока, мы покажем вам самые эмоциональные портреты Мустафы.
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Джерело: Культурология