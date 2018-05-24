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    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта

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    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта

    По словам Мустафы Канкая, Стамбул всегда был всемирным перекрёстком, где вершились судьбы людей

    Встречи, расставания, горечь, радость, печаль – всё это и многое другое ежедневно мелькало перед его глазами, вдохновляло и  подтолкнуло сотрудника аэропорта имени Ататюрка к созданию серии работ под названием «Сто лиц из ста стран».

    И, несмотря на то, что в его коллекции всего несколько десятков снимков, мужчина не намерен останавливаться на первых шаг, а собирается дойти до конца, завершив проект.

    Ну а пока, мы покажем вам самые эмоциональные портреты Мустафы.

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    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта
    Эмоциональные портреты пассажиров, созданные служащим стамбульского аэропорта

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    Джерело: Культурология

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