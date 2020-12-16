Как привычные предметы, звери и растения выглядят изнутри (фото)

Собрали подборку фотографий, которая раззадорит ваше любопытство

Многие вещи, животные и растения кажутся нам привычными, потому что мы видели их уже сотню раз. Но вот стоит только посмотреть на них изнутри, как все становится куда интереснее.

Ведь нам нечасто удается заглянуть внутрь пластиковой карты, стола для бильярда или гробницы фараона. А зря — ведь там, оказывается, есть много чего занимательного!

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.