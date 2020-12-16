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    Жизнь

    Как привычные предметы, звери и растения выглядят изнутри (фото)

    • Розсилка
    Как привычные предметы, звери и растения выглядят изнутри (фото)

    Собрали подборку фотографий, которая раззадорит ваше любопытство

    Многие вещи, животные и растения кажутся нам привычными, потому что мы видели их уже сотню раз. Но вот стоит только посмотреть на них изнутри, как все становится куда интереснее.

    Ведь нам нечасто удается заглянуть внутрь пластиковой карты, стола для бильярда или гробницы фараона. А зря — ведь там, оказывается, есть много чего занимательного!

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    2. Кактус больше похож на кабель
    8. Нераскрывшийся бутон пиона в разрезе
    10. Кабель, который проходит по дну моря
    14. «Сегодня на работе пришлось разрезать подсолнух пополам»
    15. Ребро кита в разрезе
    12. Механизм внутри кубика Рубика
    13. Вид изнутри туристической клетки для сафари
    7. Внутри гробницы Тутанхамона
    9. Что кроется внутри обычной банковской карты
    11. Живая изгородь изнутри
    16. Как овца выглядит под всей своей шерстью
    17. Линзы для камеры

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: фотография шутки курьез животные
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