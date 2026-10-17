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Відключення світла дісталися заходу України: графіки на 17 жовтня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Відключення світла дісталися заходу України: графіки на 17 жовтня 2026 року
Оприлюднено графіки відключень світла на заході України 17 жовтня
колаж: glavcom.ua

У деяких регіонах світло вимикатимуть до чотирьох годин, енергетики попереджають про можливі зміни графіків

У суботу, 17 жовтня, у восьми областях заходу України запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження торкнулися навіть Закарпаття, а також Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на регіональні обленерго.

Графіки запроваджено на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Залежно від області та підчерги тривалість відключень становитиме від 30 хвилин до чотирьох годин.

Львівська область

За даними «Львівобленерго», станом на 10:04 відключення передбачені для семи підчерг:

  • 1.1 – з 20:00 до 22:00;
  • 1.2 – з 22:00 до 22:30;
  • 4.2 – з 10:00 до 12:00;
  • 5.1 – з 12:00 до 14:00;
  • 5.2 – з 14:00 до 16:00;
  • 6.1 – з 16:00 до 18:00;
  • 6.2 – з 18:00 до 20:00.
Відключення світла дісталися заходу України: графіки на 17 жовтня 2026 року фото 1

Для підчерг 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 та 4.1 обмежень наразі не передбачено.

Закарпатська область

На Закарпатті погодинні відключення заплановані для шести підчерг:

  • 1.1 – з 10:00 до 12:00;
  • 1.2 – з 12:00 до 14:00;
  • 2.1 – з 14:00 до 16:00;
  • 2.2 – з 16:00 до 18:00;
  • 3.1 – з 18:00 до 20:00;
  • 3.2 – з 20:00 до 22:00.
Відключення світла дісталися заходу України: графіки на 17 жовтня 2026 року фото 2

Для решти підчерг відключень не заплановано.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті, згідно з оприлюдненим графіком, електропостачання обмежуватимуть почергово з 10:00 до 22:00:

  • 1.1 – з 10:00 до 12:00;
  • 1.2 – з 12:00 до 14:00;
  • 2.1 – з 14:00 до 16:00;
  • 2.2 – з 16:00 до 18:00;
  • 3.1 – з 18:00 до 20:00;
  • 3.2 – з 20:00 до 22:00.
Відключення світла дісталися заходу України: графіки на 17 жовтня 2026 року фото 3

Для підчерг 4.1–6.2 обмеження не застосовуватимуть.

Рівненська область

«Рівнеобленерго» також запровадило погодинні відключення для шести підчерг:

  • 1.1 – з 10:00 до 12:00;
  • 1.2 – з 12:00 до 14:00;
  • 2.1 – з 14:00 до 16:00;
  • 2.2 – з 16:00 до 18:00;
  • 3.1 – з 18:00 до 20:00;
  • 3.2 – з 20:00 до 22:00.

Волинська область

За графіком «Волиньобленерго», оприлюдненим станом на 09:50, відключення передбачені для чотирьох підчерг:

  • 1.1 – з 10:00 до 14:00;
  • 1.2 – з 14:00 до 17:30;
  • 2.1 – з 17:30 до 21:00;
  • 2.2 – з 21:00 до 22:00.
Відключення світла дісталися заходу України: графіки на 17 жовтня 2026 року фото 4

Для інших підчерг обмеження не заплановані.

Тернопільська область

У Тернопільській області 17 жовтня також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до розпорядження НЕК «Укренерго».

У «Тернопільобленерго» попередили, що години обмежень можуть змінюватися протягом доби. Перевірити свою підчергу та актуальний графік можна на офіційному сайті обленерго.

Чернівецька область

«Чернівціобленерго» оприлюднило орієнтовний графік, згідно з яким обмеження триватимуть по дві з половиною години:

  • група 7 – з 20:00 до 22:30;
  • група 8 – з 18:00 до 20:30;
  • група 9 – з 16:00 до 18:30;
  • група 10 – з 14:00 до 16:30;
  • група 11 – з 12:00 до 14:30;
  • група 12 – з 10:00 до 12:30. 

Для груп 1–6 електропостачання здійснюватиметься без обмежень.

Хмельницька область

На Хмельниччині графіки погодинних відключень 17 жовтня передбачають обмеження для чотирьох підчерг:

  • 3.1 – з 10:00 до 13:00;
  • 5.1 – з 13:00 до 16:00;
  • 1.2 – з 16:00 до 19:00;
  • 3.2 – з 19:00 до 22:00.
Відключення світла дісталися заходу України: графіки на 17 жовтня 2026 року фото 5

Для решти підчерг відключення не заплановані.

Чому запроваджено графіки?

За інформацією НЕК «Укренерго», у ніч на 17 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти в десяти областях України. Частина споживачів залишилася без електропостачання, однак енергетикам уже вдалося повернути світло понад пів мільйона споживачів.

Через пошкодження мереж у низці регіонів запроваджено погодинні відключення для населення. У всіх областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Тому споживачам рекомендують стежити за повідомленнями своїх обленерго.

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Теги: відключення відключення світла енергетика електроенергія Закарпаття Волинська область Чернівецька область Укренерго населення обмеження

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