Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 11 жовтня

Для чотирьох підчерг світло має бути протягом усього дня

У Київській області 11 жовтня скасовано екстрені відключення електроенергії. Регіон повертається до стабілізаційних графіків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Енергетики оприлюднили оновлені графіки відключень світла для мешканців області. Згідно з ними, обмеження електропостачання передбачені для восьми підчерг. Ще чотири підчерги мають залишатися зі світлом протягом усього дня.

Графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня 2026 року

черга 1.1 – з 12:00 до 16:30, з 22:30 до 24:00;

черга 1.2 – з 22:30 до 24:00;

черги 2.1 та 2.2 – світло буде весь день;

черга 3.1 – з 17:00 до 19:30;

черга 3.2 – світло буде весь день;

черги 4.1 та 4.2 – з 16:00 до 19:30;

черга 5.1 – з 19:00 до 23:00;

черга 5.2 – з 11:00 до12:30, з 19:00 до 22:00;

черга 6.1 – світло буде весь день;

черга 6.2 – з 19:00 до 23:00.

Найдовше без електроенергії протягом доби перебуватимуть споживачі підчерги 1.1 – загалом шість годин. Для підчерг 4.1 та 4.2 передбачено по три з половиною години без світла, а для 5.1 та 6.2 – по чотири години.

Водночас для підчерг 2.1, 2.2, 3.2 та 6.1 відключення на 11 жовтня не заплановані.

У ДТЕК наголосили, що в разі змін у графіках оперативно інформуватимуть споживачів через офіційний Telegram-канал.

Відключення світла у Києві 11 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Нагадаємо, у кількох областях України 11 жовтня було запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.