Головна Київ Новини
search button user button menu button

Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 11 жовтня

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 11 жовтня
Графіки відключення світла у Київській області 11 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Для чотирьох підчерг світло має бути протягом усього дня

У Київській області 11 жовтня скасовано екстрені відключення електроенергії. Регіон повертається до стабілізаційних графіків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Енергетики оприлюднили оновлені графіки відключень світла для мешканців області. Згідно з ними, обмеження електропостачання передбачені для восьми підчерг. Ще чотири підчерги мають залишатися зі світлом протягом усього дня.

Графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня 2026 року

  • черга 1.1 – з 12:00 до 16:30, з 22:30 до 24:00;
  • черга 1.2 – з 22:30 до 24:00;
  • черги 2.1 та 2.2 – світло буде весь день;
  • черга 3.1 – з 17:00 до 19:30;
  • черга 3.2 – світло буде весь день;
  • черги 4.1 та 4.2 – з 16:00 до 19:30;
  • черга 5.1 – з 19:00 до 23:00;
  • черга 5.2 – з 11:00 до12:30, з 19:00 до 22:00;
  • черга 6.1 – світло буде весь день;
  • черга 6.2 – з 19:00 до 23:00.
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 11 жовтня фото 1
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 11 жовтня фото 2

Найдовше без електроенергії протягом доби перебуватимуть споживачі підчерги 1.1 – загалом шість годин. Для підчерг 4.1 та 4.2 передбачено по три з половиною години без світла, а для 5.1 та 6.2 – по чотири години.

Водночас для підчерг 2.1, 2.2, 3.2 та 6.1 відключення на 11 жовтня не заплановані.

У ДТЕК наголосили, що в разі змін у графіках оперативно інформуватимуть споживачів через офіційний Telegram-канал. 

Відключення світла у Києві 11 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Нагадаємо, у кількох областях України 11 жовтня було запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія Київщина ДТЕК відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці влучання працюють поліцейські та рятувальники
У Вишгородському районі Київщини внаслідок обстрілу загинула жінка
11 вересня, 15:35
Після атаки поблизу Броварів спалахнула масштабна пожежа
Після атаки під Броварами спалахнула масштабна пожежа
27 вересня, 08:38
Повідомляється про вибухи на території окупованого півострову
Після вибуху на підстанції в Криму почалися масштабні відключення
1 жовтня, 08:36
Україна продала за кордон у шість разів більше електроенергії, ніж купила
Україна продала за кордон у шість разів більше електроенергії, ніж купила
Вчора, 06:55
ICC Ukraine закликала НКРЕКП підвищити максимальні ціни на електроенергію
Низькі прайс-кепи обмежують імпорт електроенергії та роботу газової генерації у години пікового попиту – ICC Ukraine
4 жовтня, 13:15
Вчителька англійської мови з Ірпеня Світлана Меркулова
Вчителька англійської мови з Ірпеня стала найкращим педагогом року в Україні
5 жовтня, 11:50
Причиною встановлення особливого режиму роботи стали постійні повітряні тривоги та масовані обстріли Києва і Київської області
Броварський міськрайонний суд перейшов на особливий режим роботи
6 жовтня, 15:48
Актуальні зміни в розкладі роботи транспорту оперативно публікують на офіційних каналах КМДА
«Зелена» лінія метро зупинилася? Влада Києва відреагувала на чутки про знеструмлення
9 жовтня, 09:45
Графіки погодинних відключень діятимуть із 16:00 до 23:59
Графіки відключення світла на 11 жовтня: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 19:58

Новини

У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала понад годину
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала понад годину
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 11 жовтня
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 11 жовтня
На Київщині після нічної атаки РФ спалахнули склади
На Київщині після нічної атаки РФ спалахнули склади
Київ повертається до графіків відключення світла (оновлено)
Київ повертається до графіків відключення світла (оновлено)
Якість повітря у Києві 11 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 11 жовтня 2026 року
У Києві уламки БпЛА пошкодили автомобілі
У Києві уламки БпЛА пошкодили автомобілі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
151K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua