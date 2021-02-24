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    Легинсы, увеличивающие ягодицы, стали новым трендом (фото)

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    Легинсы, увеличивающие ягодицы, стали новым трендом (фото)
    Фото: @fashionnova

    Речь идет о спортивных лосинах, ткань которых выполнена в виде пчелиных сот

    Знаменитости начали массово публиковать фото в легинсах популярного бренда Fashion Nova и запустили новый тренд. На снимки, размещенные в соцсетях, обратили внимание в Daily Star.

    Речь идет о спортивных лосинах, ткань которых выполнена в виде пчелиных сот. Считается, что они визуально увеличивают ягодицы за счет специальных швов на задней части и необычной структуры материала. Легинсы представлены на сайте марки в разных цветах, их стоимость составляет 19 фунтов стерлингов. На данный момент вещь распродана.

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    Легинсы, увеличивающие ягодицы, стали новым трендом (фото)
    Легинсы, увеличивающие ягодицы, стали новым трендом (фото)
    Легинсы, увеличивающие ягодицы, стали новым трендом (фото)
    Легинсы, увеличивающие ягодицы, стали новым трендом (фото)

    Согласно материалу, вещь бренда Fashion Nova стала модной среди звезд. Так, например, певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, попозировала в коричневых лосинах и сером свитшоте во дворе дома. Модель Кэссиди Коулз (Cassidy Coles), в свою очередь, снялась в лиловых легинсах и кроп-топе того же цвета. В флешмобе также приняла участие телезвезда Хлоя Ферри (Chloe Ferry).

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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