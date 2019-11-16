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    Курьез

    В Италии дикие кабаны разорили тайник с наркотиками на 17 000 евро

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    <p>Запах наркотиков оказался слишком сильным и притягательным для диких животных</p> <div></div> - В Италии дикие кабаны разорили тайник с наркотиками на 17 000 евро

    Запах наркотиков оказался слишком сильным и притягательным для диких животных

    Преступники задержаны и помещены под стражу

    Преступной банде в Тоскане буквально подложили свинью. Надежно, как они думали, спрятанный в лесу кокаин нашли дикие свиньи и устроили отличную вечеринку.

    Правонарушители регулярно осуществляли перевозки запрещенных веществ через границу. В промежутках между поездками они упаковывали кокаин в пластиковые контейнеры и закапывали в землю в лесу.

    Очевидно запах наркотиков оказался слишком сильным и притягательным для диких животных. Они выкопали запас наркоторговцев, стоимость которого оценивается в 17 тысяч долларов, и частично съели его, а частично разбросали по траве.

    По данным Sky, в настоящее время преступники задержаны и помещены под стражу.

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    животные
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