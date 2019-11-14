В США нашли щенка с хвостом на лбу: как выглядит пес-единорог



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Щенку дали кличку Нарвал – из-за сходства с морским млекопитающим нарвалом, у которого на лбу развивается бивень

Ветеринар утверждает, что пес абсолютно здоров и эта аномалия никак ему не навредит

В американском штате Миссури волонтеры зоозащитной организации Mac’s Mission подобрали необычного щенка, у которого на голове растет второй хвост. Об этом сообщает CNN.

UNICORN DOG: This puppy has a second tail on his face. He’s been named ‘Narwhal the Little Magical Furry Unicorn.’ pic.twitter.com/3T7AhL3v1b — WJZ CBS Baltimore (@wjz) November 14, 2019

Судя по всему, щенка бросили. Чтобы спастись от холода, он прибился к пожилой собаке, но все равно обморозил одну лапу. Волонтеры забрали в приют обеих собак.

Щенку дали кличку Нарвал – из-за сходства с морским млекопитающим нарвалом, у которого на лбу развивается бивень. Полное имя найденыша – Нарвал, Маленький Волшебный Пушистый Единорог.

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