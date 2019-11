В США нашли щенка с хвостом на лбу: как выглядит пес-единорог

Ветеринар утверждает, что пес абсолютно здоров и эта аномалия никак ему не навредит

В американском штате Миссури волонтеры зоозащитной организации Mac’s Mission подобрали необычного щенка, у которого на голове растет второй хвост. Об этом сообщает CNN.

UNICORN DOG: This puppy has a second tail on his face. He’s been named ‘Narwhal the Little Magical Furry Unicorn.’ pic.twitter.com/3T7AhL3v1b