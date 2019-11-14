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    Шоу-биз

    В США нашли щенка с хвостом на лбу: как выглядит пес-единорог

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    <p>Щенку дали кличку Нарвал &ndash; из-за сходства с морским млекопитающим нарвалом, у которого на лбу развивается бивень</p> <div></div> - В США нашли щенка с хвостом на лбу: как выглядит пес-единорог

    Щенку дали кличку Нарвал – из-за сходства с морским млекопитающим нарвалом, у которого на лбу развивается бивень

    Ветеринар утверждает, что пес абсолютно здоров и эта аномалия никак ему не навредит

    В американском штате Миссури волонтеры зоозащитной организации Mac’s Mission подобрали необычного щенка, у которого на голове растет второй хвост. Об этом сообщает CNN.

    Судя по всему, щенка бросили. Чтобы спастись от холода, он прибился к пожилой собаке, но все равно обморозил одну лапу. Волонтеры забрали в приют обеих собак.

    Щенку дали кличку Нарвал – из-за сходства с морским млекопитающим нарвалом, у которого на лбу развивается бивень. Полное имя найденыша – Нарвал, Маленький Волшебный Пушистый Единорог.

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