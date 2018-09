В лондонской Темзе завелся кит (видео)

Малыш, скорее всего, потерялся

Эколог Дэйв Эндрюс сообщил, что заметил кита белуху в реке Темза.

«Не могу поверить, что пишу это! Не шучу – белуха в Темзе», – написал Эндрюс на странице в Twitter.

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6