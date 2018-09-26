В лондонской Темзе завелся кит (видео)



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Малыш, скорее всего, потерялся

Эколог Дэйв Эндрюс сообщил, что заметил кита белуху в реке Темза.

«Не могу поверить, что пишу это! Не шучу – белуха в Темзе», – написал Эндрюс на странице в Twitter.

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6 — Dave Andrews (@iPterodroma) 25 вересня 2018 р.

Отмечается, что кит плавал около часа рядом с баржами.

По информации СNN, в ассоциации сохранения китов и дельфинов заявили, что кит, скорее всего, потерялся и находится в беде.

Британская спасательная морская служба, которая помогает китоподобным и другим морским животным, уже направила специалиста к месту, где видели белуху.

Как известно, белуха обитает в арктических морях, а также в Белом, Беринговом и Охотском морях. Кита также можно увидеть у берегов Аляски и Гренландии. Иногда зимой они приплывают в Балтийское море

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Джерело: zik.ua