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    Курьез

    В лондонской Темзе завелся кит (видео)

    • Розсилка
    В лондонской Темзе завелся кит (видео)

    Малыш, скорее всего, потерялся

    Эколог Дэйв Эндрюс сообщил, что заметил кита белуху в реке Темза.

    «Не могу поверить, что пишу это! Не шучу – белуха в Темзе», – написал Эндрюс на странице в Twitter.

     

    Отмечается, что кит плавал около часа рядом с баржами.

    По информации СNN, в ассоциации сохранения китов и дельфинов заявили, что кит, скорее всего, потерялся и находится в беде.

    Британская спасательная морская служба, которая помогает китоподобным и другим морским животным, уже направила специалиста к месту, где видели белуху.

    Как известно, белуха обитает в арктических морях, а также в Белом, Беринговом и Охотском морях. Кита также можно увидеть у берегов Аляски и Гренландии. Иногда зимой они приплывают в Балтийское море

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    Джерело: zik.ua

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