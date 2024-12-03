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У Китаї затримано чоловіка, який від нудьги підробив ордер на свій арешт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китаєць від нудьги сфабрикував свій арешт
колаж South China Morning Post

Китаєць створив фальшиве повідомлення про свій арешт і потрапив до в'язниці

Мешканця північного Китаю ув'язнили за те, що він від нудьги сфабрикував в інтернеті ордер на свій арешт. Про це пише South China Morning Post.

Чоловік на прізвище Ван розмістив у соціальних мережах повідомлення під назвою «Ордер на арешт», додававши свою фотографію. У публікації він назвав себе Ван Ібо, ім'ям відомого актора та танцюриста материкового Китаю.

«Я уродженець повіту Ціньюань міста Чанчжі провінції Шаньсі. Я вимагав 30 млн юанів ($4 млн) з однієї компанії 10 листопада 2024 року. У мене є пістолет-кулемет і 500 набоїв. Якщо ви знайдете мене, то отримаєте винагороду в розмірі 30 тис. юанів ($4 тис.)», – йшлося в оголошенні.

В результаті поліція цього повіту звернула увагу на незвичайний запис чоловіка, чий мережевий псевдонім – haoyunsuishiyou, що означає «удачі в будь-який час».

Нагадаємо, у скляному ліфті Художнього музею Ліссера, Нідерланди, було виставлено артоб'єкт художника Александра Лаве під назвою «Всі хороші часи, які ми провели разом». Витвір мистецтва схожий на пару порожніх пивних банок, тому працівник ліфта прийняв це за сміття і викинув його. 

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Теги: поліція арешт Китай

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