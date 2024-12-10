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Поява «нового» Башара Асада у Туреччині збурила соцмережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Двійника Башара Асада було помічено на вулиці у Туреччині
скрін із відео

Турецькі соцмережі сколихнуло відео із чоловіком, схожим на Башара Асада

У районі Сілван турецької провінції Діярбакир чоловік, який вийшов із магазину, привернув увагу своєю схожістю з колишнім президентом Сирії Башаром Асадом. Про це пише Haber Global.

Чоловік, вдягнутий у чорну куртку, вийшов із магазину із уживаними телефонами та технікою. Зазначається, що перукар Мухтерем Тайїнмак, який працює навпроти, зняв цей момент на смартфон і поділився кадрами в соціальних мережах.

Відеоролик викликав бурхливі обговорення серед користувачів.

«Коли світ думав, що Асад перебуває у Москві, він утік у Діярбакир», – говорив один із коментаторів. «Напевно прийшов шукати зашифровані телефони», – запевняв інший користувач у соцмережі. «Він прийшов у місце, про яке точно ніхто не знав», – коментував третій допусувач.

Багато лайків було також помічено під коментарем, що герой на відео «вищий, красивіший і харизматичніший чоловік», аніж сам Асад.

Нагадаємо, на тлі останніх подій у Сирії рішення про надання притулку Башару Асаду та його сім'ї ухвалив президент Росії Володимир Путін. А родичі експрезидента Сирії Башара Асада, який втік до Росії та втратив свою владу в країні, купили щонайменше 19 апартаментів у житлових комплексах на території елітного району «Москва-Сіті».  

До слова, тепер уже колишній президент Сирії Башар Асад відмовився від угоди зі США щодо припинення іранських трансферів для ліванської організації «Хезболла» в обмін на зняття американських санкцій. 

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Теги: відео Башар Асад Сирія Туреччина

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