Внутри – настоящий особняк. Как выглядит самый узкий дом в Лондоне (фото)

Дом в ширину всего 2,4 метра, но не стоит спешить с выводами

Каждый, кто идет по улице мимо этого дома, жалеет его владельцев – должно быть, трудно жить в таком гнездышке. А зря – изнутри здание намного больше, чем кажется.

В пригороде Лондона, на западе Туикенеме, есть улочка Терд-Кросс-Роуд. Именно там, посреди ровного ряда плотно стоящих друг к другу зданий, спрятался новенький домик шириной всего 2,4 метра. С проезжей части он выглядит ну очень мило.

Однако строение не такое крошечное, как может показаться на первый взгляд. Вот его планировка.

Хоть в ширину домишка всего 2,4 м, в длину он больше 15 метров на первом этаже! При входе через парадную дверь гость сразу же попадает в гостиную, растянувшуюся на пять метров вперед. Дальше – небольшой коридор и очаровательная кухня с мансардными окнами. Недостатка света будущие жильцы точно не почувствуют.

В коридоре хватило места для аккуратной ванной комнаты и лестницы на второй этаж. Поднявшись по ней, мы попадаем на небольшую площадку с двумя дверьми, которые ведут в разные спальни.

Будущий владелец сможет сам обустроить комнаты по своим потребностям. Сейчас же одна спальня переделана в своеобразный кабинет. Что важно, тут установлен теплый пол, как и во всем доме.

И это еще не все! На довольно большом заднем дворе дома есть пристрой. Причем он даже шире, чем сам дом, – помимо столовой-гостиной тут есть спальня, собственная кухонька и ванная комната.

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