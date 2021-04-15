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    Престарелая модель в прозрачном боди украсила обложку Vogue (фото)

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    Бывшая супермодель, актриса и писательница Паулина Поризкова - Престарелая модель в прозрачном боди украсила обложку Vogue (фото)
    Бывшая супермодель, актриса и писательница Паулина Поризкова
    instagram.com/paulinaporizkov/

    Публикация собрала 63 тысячи лайков, поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях

    Бывшая супермодель, актриса и писательница Паулина Поризкова попала на обложку чешской версии модного журнала Vogue в откровенном образе. Соответствующей фотографией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

    На снимке Поризкова позирует в боди из черного прозрачного материала с распущенными волосами. «Прошло ровно 40 лет с момента моей первой съемки для обложки Vogue в 16 лет. А теперь, в 56, я полностью разделась для чешского Vogue», — написала модель в посте, где также поблагодарила съемочную команду издания.

    Известно, что автором фотосессии стала соотечественница Поризковой, фотограф Мари Томанова, которая также впервые сотрудничала с журналом Vogue.

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    Престарелая модель в прозрачном боди украсила обложку Vogue (фото)
    Престарелая модель в прозрачном боди украсила обложку Vogue (фото)
    instagram.com/paulinaporizkov/

    Публикация собрала 63 тысячи лайков, поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Гениально, соблазнительно!», «Я сначала подумал, что это фото из 80-х или 90-х», «Потрясающая, принимай поздравления!», «Была богиней в 16 и остаешься ею в 56», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша похвасталась новым спортакаром, но все только посмеялись над ее отфотошопленными ягодицами

    С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих черных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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