Престарелая модель в прозрачном боди украсила обложку Vogue (фото)

Публикация собрала 63 тысячи лайков, поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях

Бывшая супермодель, актриса и писательница Паулина Поризкова попала на обложку чешской версии модного журнала Vogue в откровенном образе. Соответствующей фотографией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Поризкова позирует в боди из черного прозрачного материала с распущенными волосами. «Прошло ровно 40 лет с момента моей первой съемки для обложки Vogue в 16 лет. А теперь, в 56, я полностью разделась для чешского Vogue», — написала модель в посте, где также поблагодарила съемочную команду издания.

Известно, что автором фотосессии стала соотечественница Поризковой, фотограф Мари Томанова, которая также впервые сотрудничала с журналом Vogue.

Публикация собрала 63 тысячи лайков, поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Гениально, соблазнительно!», «Я сначала подумал, что это фото из 80-х или 90-х», «Потрясающая, принимай поздравления!», «Была богиней в 16 и остаешься ею в 56», — писали они.

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